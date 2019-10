Mostra de Cinema de São Paulo exibe vencedor do Festival de Berlim nesta sexta

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue com várias sessões na capital paulista. Nesta sexta-feira (25), uma delas ocorre no CineSesc (r. Augusta, 2.045), às 22h, e é nada menos do que o filme vencedor do Urso de Ouro e do Prêmio da Crítica no Festival de Berlim.

Dirigido pelo israelense Nadav Lapid, "Synonyms" mostra Yoav, um jovem israelense, que chega a Paris esperando que a França e os franceses o salvem da loucura de seu país. Determinado a extinguir suas origens e se tornar francês, ele abandona a língua hebraica e se esforça de todas as maneiras para encontrar uma nova identidade.

O elenco da produção conta com Tom Mercier, Quentin Dolmaire e Louise Chevillotte.

Veja o trailer:

Veja mais:

Com Paralamas do Sucesso, São Paulo recebe shows gratuitos no fim de semana

Em passagem pelo Brasil, Zakk Wylde equipara blues e rock: ‘É só uma versão mais pesada’