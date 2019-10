Metro Indica: Óperas e exposições marcam programação do fim de semana em São Paulo

As atrações culturais em São Paulo são para todos os gostos! Exposições, filmes, apresentações musicais e muitos outros programas compõem a lista do que fazer no fim de semana na cidade. Confira:

Teatro

A Estrela

Ópera cômica narra a história do cruel rei Ouf, que, para comemorar seu aniversário, sacrifica uma pessoa do povo todos os anos. No Theatro São Pedro (r. Barra Funda, 161, Barra Funda; tel.: 3661-6600). Sábado (26), 20h; dom., 17h. R$ 15 a 30.

Leia mais:

Tarcísio Meira e Marjorie Estiano elencam peças que estreiam em São Paulo nesta sexta

Mostra de Cinema de São Paulo exibe vencedor do Festival de Berlim nesta sexta

Artes visuais

Mostra Diversa

Nesta terceira edição são apresentadas obras que questionam padrões de feminilidade, criticam a masculinidade tóxica, retratam a transexualidade, entre outras questões. No Museu da Diversidade Sexual (r. do Arouche, 24, República; tel.: 3882-8080). Ter. a dom., 10h às 18h. Abre nesta sexta-feira (25), 17h. Até 11/01. Gratuito.

Fotografia

Exposição sobre a revolução de 1924

Entre algumas revoluções de São Paulo a de 1924 foi um levante tenentistas que se rebelou contra o governo Artur Bernardes. E o Coletivo Garapa apresenta a exposição “Sob Ataque”, que mostra o registro das bombas lançadas na época nas ruas da região, hoje conhecida como Cracolândia. Na Casa da Imagem (r. Roberto Simonse, 136, Centro). Abre sábado (26). De ter. a dom., das 9h às 17h; grátis.

Literatura

Aniversário de Graciliano Ramos

Editora Record celebra o 127º aniversário de Graciliano Ramos com bate-papo sobre seu legado e uma contação de histórias. Na Livraria da Vila (r. Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena; tel.: 3814-5811). Domingo (27), 11h30 às 16h. Gratuito.

Música

Festival Whext

Uli e Zudzilla encerram a programação do festival. No JazzNosFundos (r. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros; tel.: 3083-5975 ). Nesta sexta-feira (25), 22h. R$ 25 a 50.

Mônica Salmaso

Cantora apresenta repertório baseado na obra do sambista carioca Wilson Batista. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Nesta sexta-feira (25), 22h. R$ 50 a 120.

Perotá Chingó

Banda argentina, liderada por Julia Ortiz e Dolores Aguirre, apresenta show da turnê Toca. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda; tel.: 3862-8279). Nesta sexta-feira (25), 22h. R$ 50 a 100.

Obskure

Sexteto de heavy metal comemora 30 anos, com abertura da banda Funeratus. No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000; tel.: 2076-9700). Nesta sexta-feira (25), 21h30. R$ 9 a 30.

O Tempo das Coisas – Mostra Rumos

Parte da programação da mostra, Bule Bule e o gaúcho Pedro Ortaça apresentam o projeto Tertúlia Visceral, sábado (26), e FurmigaDub e Seu Bando tocam no domingo (27). No Itaú Cultural (av. Paulista, 149 – Bela Vista; tel.: 2168-1777). Sábado (26), 20h; domingo (27), 19h. Gratuito.

Cinema

Produção em Super8 no Acervo MIS

Mostra reúne filmes em super8, de Abrão Berman, Flávio Del Carlo, Luiz Antônio Pio, Cyro Ferraz e Tito Paes de Barros. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa; tel.: 2117-4777). Sábado (26), 18h. Gratuito. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

TV

Série em Festival de Ilhabela

O canal Smithsonian Channel marca presença no Festival de Aves, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, com o documentário “Pantanal Tesouro Verde”. A produção mostra o espetáculo de vida selvagem que se forma às margens de um “lago rebelde”, onde suas águas formam um verdadeiro oásis nos meses de estiagem e atraem uma impressionante variedade de animais. Nesta sexta-feira (25, 21h. Grátis.