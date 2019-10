Depois de atrasos e adiamentos, Kanye libera novo álbum 'Jesus is King'

O músico norte-americano Kanye West liberou, finalmente, seu novo álbum, intitulado "Jesus is King". Este é seu primeiro disco completo após sua muito divulgada conversão ao Cristianismo.

Com 11 canções, a maioria com menos de três minutos, o álbum traz letras que traduzem a jornada de Kanye com a religião. O rapper continua sua tradição de colaborar com múltiplos artistas. Ty Dolla Sign, Ant Clemons, Kenny G, Clipse, Fred Hammond e o coral do Sunday Service, evento musical-religioso promovido pelo próprio Kanye, figuram nas canções de "Jesus is King".

O disco teve um lançamento um tanto conturbado, com múltiplas mudanças de data. De início,a estreia foi marcada para 27 de setembro, e então, 29 do mesmo mês. Na quinta-feira (24), Kanye afirmou que "Jesus is King" sairia à meia noite do mesmo dia; no entanto, a hora chegou e passou, e nada do disco ser liberado.

Na tarde desta sexta-feira (25), a espera finalmente acabou e o álbum foi disponibilizado nas plataformas de streaming.

Ouça "Jesus is King" a seguir pelo Spotify: