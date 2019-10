CCXP 2019: Mike Deodato Jr. assina pôster oficial; confira

Quando sai o pôster é porque estamos quase lá! A CCXP divulgou nesta sexta-feira (25), o pôster oficial do evento, assinado por Mike Deodato Jr.

A ilustração, que foi colorida por Marcelo Maiolo, homenageia os 80 anos do Batman e é um marco: é a primeira que o quadrinista brasileiro assina para a DC Comics após décadas de exclusividade com a Marvel.

Divulgação

O conceituado quadrinista vai estar também no festival e estará todos os dias no Artists' Alley, espaço único em que os fãs podem conhecer os ilustradores! Deodato deve autografar ainda a ilustração em sessões especiais (ainda com horários a definir).

Na Marvel, produziu Avengers, Elektra, Incrível Hulk, Homem-Aranha, Thor, X-Men, Pantera Negra, além de Infinity War e Savage Avengers. Atualmente, ele trabalha com Jeff Lemire no autoral "Berserker Unbound", para a editora Dark Horse.

Quadrinistas já confirmados na CCXP 2019

Brasileiros

Germana Viana

Rebeca Prado

Ju Loyola

André Dahmer

Robson Rocha

Jun Sugiyama

Alexandre Carvalho

Internacionais: