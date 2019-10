Masp recebe programação gratuita da Mostra de São Paulo

O vão-livre do Masp, icônico edifício desenhado por Lina Bo Bardi, recebe nesta quinta-feira (24) até domingo, sempre às 19h30, uma programação gratuita como parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Leia mais:

Após fim da série em 2016, ‘Downton Abbey’ retorna com epílogo no cinema

Estreias: Confira os filmes que entram em cartaz nesta quinta

A abertura é uma homenagem à memória do crítico de cinema Rubens Ewald Filho (1945-2019), com a exibição de uma das produções preferidas dele, o clássico “O Mágico de Oz” (1939).

Na sexta-feira (25) é a vez do documentário brasileiro “Slam: Voz de Levante” (2017), projetado na Mostra de dois anos atrás, sobre os artistas que participam de campeonatos de poesia performática, dirigido por Tatiana Lohmann e Roberta Estrela D’Alva.

“Todas as Canções de Amor” (2018), de Joana Mariani, que recebeu o Prêmio da Crítica de melhor filme brasileiro na 42ª Mostra, será exibido no sábado (26). O longa conta com Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso vivendo os recém-casados Ana e Chico.

O encerramento terá oito curtas restaurados do cineasta Georges Méliès, além de dois curtas de animação, dos primórdios da utilização da técnica no cinema brasileiro: “Macaco Feio… Macaco Bonito” (1929) e “Frivolitá” (1930). As exibições terão acompanhamento musical do pianista Tony Berchmans.