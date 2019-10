Louis Tomlinson anuncia shows no Brasil em 2020 e lança novo clipe

Louis Tomlinson, ex-One Direction , anunciou nesta quinta-feira (24) por meio do Twitter que vai fazer dois shows em São Paulo em 2020. As apresentações fazem parte do próximo álbum solo do artista.

Ele estará no Rio de Janeiro no dia 9 de maio e em São Paulo no dia 10, respectivamente no Vivo Rio e no Tom Brasil. "Estou esperando esse momento desde que comecei minha carreira solo", comemorou o artista na legenda da publicação.

Been waiting for this moment since I started my solo career. Can't wait to see you all on tour. There are also a few more dates going up at a later date. Thanks for everything. Here we go! https://t.co/S2V4BhtU92 pic.twitter.com/o5waynvKDY — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 24, 2019

O disco em divulgação, "Walls", será lançado em 31 de janeiro. Ele também deu um gostinho do que virá com a revelação do clipe da música "We Made It". Assista: