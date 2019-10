Criadora de League of Legends, Riot Games anuncia sete novos lançamentos

A Riot Games está preparando nada menos do que sete games para os próximos anos. As novidades foram reveladas durante as comemorações pelos dez anos do lançamento de League of Legends (LoL), que serão completados neste domingo (27).

Quando surgiu no dia 27 de outubro de 2009, o LoL seguia um conceito ainda novo na época, que hoje é cada vez mais comum: o game como serviço. A estratégia consiste em investir em atualizações substanciais que incentivem antigos jogadores a não abandonarem o game, ou atrai-los a voltarem a jogar.

Aliado a isso, o investimento em esporte eletrônico se mostrou bem-sucedido: atualmente, o LoL é um dos jogos mais lembrados quando se fala em e-sports, além de envolver mais de oito milhões de jogadores simultâneos por dia.

Agora que já soma bilhões de dólares em valor de mercado, a empresa resolveu aumentar o leque de games e apostar em um desenho animado.

League of Legends: Wild Rift

A principal novidade é uma versão de LoL para celulares iOS e Android. Muito pedido pelos fãs, o jogo está sendo feito do zero, com o objetivo de adaptar melhor a fórmula para a tela de toque e controles, com o uso de duas alavancas. O game também vai focar em partidas mais curtas, de até 20 minutos. O lançamento está previsto para o ano que vem nos smartphones. No futuro ele pode ser lançado para consoles.

Teamfight Tactics (TFT)

O jogo do gênero autobatalha também vai ganhar uma versão para iOS e Android. O game permitirá que usuários da versão PC e celular joguem uma mesma partida. O TFT vai entrar em fase beta já em dezembro.

Legends of Runeterra (LoR)

O jogo de cartas também existe no mesmo universo de LoL, reaproveitando histórias e personagens da franquia. O primeiro conjunto de cartas já oferece 24 campeões, como são chamados os heróis do jogo, além de guerreiros de suporte de seis regiões do mundo do LoL. O jogo já entrou em fase beta na plataforma Windows e no futuro também vai ganhar versões para iOS e Android.

Project A

Único jogo anunciado que não se passa no universo de LoL, o Project A é o nome provisório de um game de tiro em primeira pessoa, situado numa no planeta Terra no futuro. Não foram divulgados muito detalhes, apenas um vídeo que mostra um pouco da mecânica e visual do jogo, que muitos estão chamando de uma mistura dos games Counter Strike com Overwatch. A Riot promete partidas online com delay (atraso) abaixo da concorrência.

Project L

Anunciado durante o torneio EVO 2019, mas só agora mostrado brevemente, Projeto L é um jogo de luta que reaproveita personagens do universo do LoL.

Project F

Também não há muitos detalhes sobre esse jogo. As poucas imagens exibidas parecem lembrar um game multiplayer de RPG e aventura no mundo de LoL.

LoL Esports Manager

Outro jogo que não chegou a ser mostrado, apenas confirmado oficialmente, é o gerenciador de equipes de LoL. A ideia é replicar jogos como o FIFA Manager, que permite ao usuário administrar um clube de futebol, mas dessa vez dentro do cenário competitivo de LoL. O jogo vai ser lançado durante a Liga Chinesa em 2020 e aos poucos vai abraçar outras regiões, incluindo o CBLoL.

Arcane

Depois de virar quadrinhos pela Marvel Comics e até um jogo de tabuleiro, vem aí um desenho animado do LoL. Com Arcane, a Riot segue o plano de expandir a marca para outras mídias. A série tem lançamento previsto para o ano que vem e promete contar a origem de várias lendas e heróis do game.