Japan House recebe exposição gratuita sobre mangá

Obras do premiado artista japonês Naoki Urasawa estarão à mostra gratuitamente na Japan House, no início da Avenida Paulista. A exposição "Isto é Mangá – A arte de Naoki Urasawa" trará cerca de 600 desenhos, incluindo originais.

LEIA MAIS:

Isto é Mangá – A arte de Naoki Urasawa

Isto é Mangá – A arte de Naoki Urasawa

Urasawa é autor publicado em mais de 120 países, e, apenas no Japão, já vendeu 127 milhões de exemplares.

Organizada pelo grupo nipônico Yomiuri Shimbun, a mostrajá viajou por Los Angeles e Londres, e aterrissa no Brasil a partir de 29 de outubro, de terça a domingo.

O visitante poderá conferir obras nas temáticas principais do trabalho de Urasawa, que incluem ficção científica, esportes e mistério. Além de coleções já publicadas no Brasil – como “Pluto”, “20th Century Boys” e “Monster” –, a Japan House também exibirá algumas inéditas no país, ainda sem tradução para o português.

Serviço

Isto é Mangá – A arte de Naoki Urasawa na Japan House

Quando? 29 de outubro a 5 de janeiro

Onde? Av. Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita