Estreias: Confira os filmes que entram em cartaz nesta quinta

Terror, comédia e drama marcam as narrativas dos filmes que entram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira (24). Confira!

"A Camareira"

[México, 2019], de Lila Avilés. Com Gabriel Cartol e Teresa Sánchez.

Escolhido para representar o país na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o longa mostra o cotidiano de Eve, uma camareira de um hotel de luxo, que tem uma vida humilde, é mãe solteira e passa a maior parte do seu tempo se dedicando ao trabalho com o sonho de uma vida melhor.

"A Maratona de Brittany"

[EUA, 2019], de Paul Downs Colaizzo. Com Jillian Bell e Alice Lee.

Vencedor do prêmio do público na última edição de Sundance, o longa conta a história de Brittany, que vive uma rotina festeira e relacionamentos tóxicos. Porém, tudo muda quando ela passa por um consultório médico e recebe um diagnóstico que não esperava e precisa mudar de estilo.

"Zumbilândia – Atire Duas Vezes"

[EUA, 2019], de Ruben Fleischer. Com Jesse Eisenberg e Emma Stone.

O quarteto do primeiro filme volta para sequência em uma jornada nos Estados Unidos, da Casa Branca até a mansão do rei Elvis Presley, em Graceland. Com zumbis evoluídos!

"Os 3 Infernais"

[EUA, 2019], de Rob Zombie. Com Bill Moseley e Sid Haig.

Terceiro filme dos irmãos assassinos Baby e Otis Firefly, o longa mostra os acontecimentos depois da fuga deles da prisão, que aconteceu com a ajuda de Winslow Coltrane.

"Downton Abbey"

[Reino Unido, 2019], de Michael Engler. Com Hugh Boneville e Elizabeth McGovern.

Como forma de dar um epílogo à famosa série de TV, o filme volta à história da aristocracia britânica com o ponto de partida de uma visita da Família Real.