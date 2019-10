Do eletrônico ao psicodélico, confira os shows em São Paulo desta quinta

Em aquecimento para o fim de semana, São recebe vários shows nesta quinta-feira, que misturam diversos estilos musicais. Confira e programe-se!

Rita Oliva

Rita Oliva apresenta o projeto Papisa e lança “Fenda”, seu primeiro disco, que mistura sonoridades nacionais ao eletrônico. A noite abre com a cantora Yma, com músicas autorais de seu indie pop brasileiro. No CCSP (r. Vergueiro, 1.000, Paraíso; tel.: 3397-4002). Nesta quinta-feira (24), às 21h; R$ 20.

Bike

A Bike prepara um novo disco, “Quarto Templo”, que será formado por quatro EPs cheios de psicodelia. O segundo deles, lançado esta noite, traz os sons “O Velho Caminho das Nuvens Brancas” e “Vento Solar”. No Mundo Pensante (r. Treze de Maio, 830, Bela Vista). Nesta quinta-feira (24), às 21h; R$ 20.

Luê e Braza

Dois nomes do cenário independente se apresentam hoje: a cantora Luê, com o novo single, “Virou o Zoínho”, cheio de reggae e dub; e o Braza, que mostra o terceiro EP, “Liquidificador”, ao som do kuduro e afoxé. Na Casa Natura (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Nesta quinta-feira (24), às 21h30; De R$ 60 a R$ 120.

Qinho

Depois de pesquisar a discografia de Marina Lima e definir o repertório do EP e do álbum inédito, “Qinho Canta Marina”, o músico apresenta essas canções, como “Fullgás” e “Uma Noite e Meia”, e com participação de Antonio Cicero. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141; tel.: 5080-3000). Nesta quinta-feira (24), às 20h30; R$ 20.