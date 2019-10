Duo de rap Hot e Oreia se apresentam no Centro Cultural Rio Verde

Um dos principais nomes da atualidade do rap nacional, o duo mineiro Hot e Oreia traz seu som a São Paulo nesta quinta-feira (24), às 22h, no Centro Cultural Rio Verde.

Com estilos mais debochados, os MCs cantam em seus trabalhos discussões sociais, autocrítica e ironia, distanciando-se do óbvio e da marcante postura séria do gênero musical.

Para o show desta noite, Hot e Oreia apresentam as músicas do disco “Rap de Massagem”, que segundos eles, uma resposta ao não pertencimento da cena do rap nacional, e incluem os hits “Estilo” e “Eu Vou”. O álbum traz participações de Djonga, Luedji Luna, entre outros.

Serviço

No Estrella Galicia Estação Rio Verde (r. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena; tel.: 3459-5321). Nesta quinta-feira (24), às 22h; R$ 35.