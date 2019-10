Documentário inspirado em obra de Ivaldo Bertazzo ganha exibição em São Paulo

Inspirado em "Próximo Passo – O Espetáculo", de Ivaldo Bertazzo, o documentário "Olhar o Vento" será lançado no Sesc Vila Mariana nesta quinta-feira (24).

Leia mais:

Estreias: Confira os filmes que entram em cartaz nesta quinta

Veja os destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo desta quinta

A obra original tem o objetivo de mostrar como a dança pode ser uma forma de ajudar a superar a depressão. O criador estará presente no dia da exibição, em que participará de um bate-papo com o diretor do Sesc São Paulo Danilo Santos de Miranda.

Já o documentário, que dá seguimento à perspectiva psicomotora e humana contida no Método Bertazzo, conta com a direção da fotógrafa e diretora audiovisual Talita Miranda. A entrada para a sessão é gratuita.

Veja o trailer:

Serviço

Lançamento do documentário "Olhar o Vento"

Data: Quinta-feira (24), às 20h

Ingressos: Grátis (retirada de ingressos na rede de bilheterias do Sesc a partir das 14h, no dia da atividade)

Local: Auditório do Sesc Vila Mariana

Endereço: Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Classificação indicativa: Livre