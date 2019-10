Dez anos após o primeiro filme, 'Zumbilândia' ganha sequência com zumbis evoluídos

Dez anos após o sucesso do primeiro filme, o quarteto caçador de zumbis está de volta em “Zumbilândia – Atire Duas Vezes”, que estreia nesta quinta-feira (24).

A jornada agora é através dos Estados Unidos, da Casa Branca até a mansão do rei Elvis Presley, em Graceland. Assim como no primeiro, o diretor Ruben Fleischer comanda a história, que subverte cânones do terror e o filme proporciona mesmo são risadas ao invés de sustos.

O elenco principal é o mesmo, com Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin. Os quatro caçadores devem seguir através do caos que se espalhou no país para combater os novos tipos de zumbis que evoluíram desde o primeiro filme – tem aí o Hommer, Hawking e T-800, com referências claras aos seus estilos –, e também conviver com alguns sobreviventes humanos não muito bem-vindos, por exemplo, um músico hippie e pacifista chamado Berkeley (Avan Jogia).

Mas problema mesmo é ter de lidar com os questões de relacionamento que surgem em seu sarcástico e improvisado núcleo familiar.