Veja os destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo desta quinta

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue com várias exibições nas salas de cinema da capital paulista. Veja os filmes do festival que terão sessões nesta quinta-feira (24):

"Sátántangó"

[Hungria, Suíça, Alemanha, 1994], de Béla Tarr.

Um afresco sobre personagens rurais da Hungria contemporânea, em uma propriedade agrícola abandonada, com os sonhos de cada um de fugir desse lugar. Todos os personagens perderam os valores que poderiam determinar a razão para existirem e circulam pelo filme como almas penadas. Seus segredos, aos poucos violados, conduzem a uma viagem vertiginosa. Adaptação do romance homônimo de László Krasznahorkai.

No IMS (av. Paulista, 2.424). Às 14h.

Divulgação

Leia mais:

Masp recebe programação gratuita da Mostra de São Paulo

Após fim da série em 2016, ‘Downton Abbey’ retorna com epílogo no cinema

"Diz A Ela Que Me Viu Chorar"

[Brasil, 2019], de Maíra Bühler.

O filme acompanha durante seis meses a vida de pessoas em um hotel social no centro de São Paulo, na área da Cracolândia. O edifício é parte de um programa municipal de redução de danos que acolhe pessoas com perfil de uso abusivo de crack. Esse é o primeiro longa solo de Maíra, que codirigiu o docs “Elevado 3.5” (2007), “Ela Sonhou que Eu Morri” (2012) e “A Vida Privada dos Hipopótamos” (2014).

No Cinesala (r. Fradique Coutinho, 361). Às 14h.

"Isso Muda Tudo"

[EUA, 2018], de Tom Donahue.

O documentário traz uma análise da discrepância entre gêneros e do sexismo em Hollywood. Por meio de entrevistas com atrizes, produtoras e diretoras, como Geena Davis, Meryl Streep, Reese Witherspoon e Jessica Chastain, o filme mostra evidências, histórias e forças sistêmicas que criam a discriminação de gênero, além de explorar caminhos e soluções para o problema, dentro e fora da indústria do entretenimento.

No CCSP (r. Vergueiro, 1.000). Às 17h10.