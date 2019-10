Comemoração de dez anos da iN SAiO Cia de Arte tem programação gratuita

Com a apresentação de “Ato Infinito”, no Tendal da Lapa (r. Guaicurus, 1.100), nesta quinta-feira (24), às 19h30, a iN SAiO Cia de Arte inaugura as comemorações dos dez anos de trajetória da companhia em programação gratuita.

O espetáculo ainda vai rodar a cidade, com apresentações na Oficina Cultural Oswald de Andrade (de 31 a 9/11), CEU Heliópolis (13/11), e CCSP (de 19 a 22/12). Além disso, haverá a exposição fotográfica no Centro de Referência de Dança, a partir do dia 29.

Antes, no mesmo espaço, mas dia 26, acontece a “Mostra Mergulho Abissal”, a partir das 14h, com artistas parceiros em trabalhos individuais.