Vikings: Novo teaser exclusivo da 6ª temporada é divulgado

Após o atraso na divulgação do trailer da 6ª temporada de “Vikings”, fãs acabam de serem presenteados com mais um teaser exclusivo com imagens da sexta e última temporada.

Divulgado pela fanpage Vikings France, o novo vídeo revela novos personagens, batalhas intensas e rostos tristes durante um grande funeral no porto de Kattegat. Confira:

⚡La guerre est lancée, mais qui gagnera et à quelle prix ? #Vikings Posted by Vikings France on Wednesday, October 23, 2019

A estreia da última temporada da série está marcada para 4 de dezembro nos Estados Unidos! Relembre o trailer: