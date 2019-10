Dexter Holland, do Offspring, fala ao Metro: 'tenho o melhor emprego do mundo'

Um dos principais nomes do punk rock da década de 1990, The Offspring volta ao Brasil para show na próxima terça, ao lado de outra lenda do gênero, o Bad Religion. O vocalista e autor de hits, como “Pretty Fly” conversou com o Metro Jornal sobre a carreira.

Se você conhecesse uma pessoa que nunca ouviu falar sobre The Offspring, o que diria a ela?

Que nós temos uma banda pequena e fazemos música energética. Acrescentaria que ela perdeu muito por não saber nada sobre nós. Mas, para ser sincero, a pergunta me intrigou. Eu nunca tive essa conversa antes! [risos]

Sobre o que você fala com seus fãs nas suas músicas?

O principal é que somos uma banda de punk rock. Queremos que as pessoas aprendam a pensar por conta própria, façam suas próprias escolhas e não apenas façam algo porque alguém diz isso. E crie seu próprio caminho.

O que você pode dizer sobre os punks modernos? Quão diferentes eles são dos anos 1980 e 1990?

Essa é uma pergunta difícil, porque os punks sempre foram muito diferentes. Alguns estavam envolvidos em questões políticas, outros gostavam de cantar algo realista como Sex Pistols, outros eram muito enérgicos … Em suma, existem muitas interpretações. A principal diferença é que chegou a era da internet, as pessoas cantam diretamente do quarto e podem se sair muito bem. Uma pessoa pode se promover e isso era praticamente impossível há vinte anos.

Os fãs imaginam que é uma alegria tocar no The Offspring. O que é realmente legal e o que você não gosta?

Não tenho do que reclamar. Tenho o melhor emprego do mundo. Sou o vocalista de uma banda e canto em muitos países.

The Offspring e Bad Religion

No Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda;

Dia 29, às 19h30;

Ingressos esgotados.