Tatá Werneck brinca com nascimento de filha no Instagram: "Pensei em fugir do hospital"

A espera foi grande, mas finalmente aconteceu: Tatá Werneck deu à luz a sua primeira filha com o ator Rafa Vitti! O anúncio foi feito pelas redes sociais da comediante na manhã desta quarta-feira (23).

Em minutos, o assunto se tornou o mais comentado no Twitter e a publicação de Tatá no Instagram alcançou mais de 2,5 milhões de curtidas em menos de uma hora.

"Minha neném nasceu. Estava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite", afirmou a apresentadora do "Lady Night" no post.

Suposto nome

Após anunciar o nascimento da bebê, Tatá publicou uma outra foto com uma imagem ilustrativa de uma criança, mas com uma legenda que levantou suspeita de usuários para o nome da filha: "Nasceu Dona Werneck Vitti".