MasterChef - A Revanche: Saiba quem foi eliminado nesta terça, 22 de outubro

Dois dos principais pesadelos de todo cozinheiro amador protagonizaram o segundo episódio do "MasterChef – A Revanche", exibido nesta terça-feira (22) na Band: a prova de equipe e uma eliminatória com uma sobremesa ultra desafiadora: o croquembouche, receita clássica da culinária francesa

Os dez participantes que sobreviveram às provas pesadas da estreia não se livraram da pressão. Helton Oliveira e Vitor Bourguignon, então, reviveram o duelo na prova de eliminação com o croquembouche, que, na prática, é uma torre de profiteroles unida com fios de caramelo. Em uma decisão apertada, nessa que foi uma das provas mais difíceis do "MasterChef Brasil", Helton se despediu de sua terceira chance no programa (já que voltou na repescagem na sexta edição, exibida também neste ano).

Os rapazes tiveram de fazer uma adaptação da gigantesca torre de carolinas que serviu de modelo e, que, segundo o jurado Erick Jacquin, é servida em ocasiões como batismos, primeiras eucaristias e casamentos. A deles tinha de ter 40 centímetros e ser arranjada em um cone. No final, ambos dispensaram as estruturas providenciadas pela produção e fizeram 'montes' com as bolinhas de pâte a choux (ou massa choux) com recheio de creme pâtissier e cobertura de caramelo.

Como foi a primeira parte do programa

A primeira etapa do talent show, que resultou na formação do duelo entre Helton e Vitor, exigiu muita organização das equipes, que foram comandadas por Thiago Gatto e Fernando Kawasaki. O desafio foi servir prato principal e sobremesa para 150 tripulantes do Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico, o maior navio da Marinha Brasileira.

A equipe vermelha, comandada por Kawasaki, era favorita, na opinião dos jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella. Mas, na hora do serviço, quem agradou mesmo foi o peixe servido pela equipe amarela, de Gatto, que estava trabalhando de forma menos organizada e recebeu muitas críticas durante o trabalho.

Os tripulantes escolheram em peso os pratos do time amarelo: foram mais de 130 votos no tempero e no brownie servido como sobremesa.

A equipe perdedora passou pelo crivo do trio de jurados, que resolveu salvar Kawasaki, que liderou a equipe com muita segurança e Fernando Cavinato, que foi seu sous-chef. Fabio Nunes, que trabalhou com as sobremesas, também foi salvo.