Paulo Coelho comenta livro que levanta hipótese de que Raul Seixas o entregou à ditadura

Paulo Coelho comentou a reportagem publicada pela Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (23), que apresenta o livro "Não Diga que a Canção Está Perdida", do jornalista Jotabê Medeiros. Na obra, sobre Raul Seixas, levanta-se a hipótese de que o compositor baiano teria entregado o parceiro de composições para a ditadura militar.

"Fiquei quieto por 45 anos. Achei que levava segredo para o túmulo", escreveu Coelho em seu Twitter.

No livro, Medeiros conta que Raul foi chamado para depor no Dops (Departamento de Ordem Policial e Social) pouco antes de o autor de "O Alquimista" ser detido e torturado em maio de 1974. Além do autor, sua então namorada, Aldagisa Rios, também foi presa.