Netflix: Confira as séries que estreiam na plataforma em novembro

Atypical: Temporada 3 (01/11/2019)

Novos desafios aguardam Sam, que tem autismo, no começo da faculdade. Como conciliar as antigas relações, fazer amigos e dar conta da agenda?

American Son (01/11/2019)

Um casal – ela negra e ele branco – têm que superar as diferenças na busca pelo filho desaparecido. Baseado na peça da Broadway. Com Kerry Washington, a Olivia Pope de "Scandal".

Queer Eye: Luz, Câmera, Japão! (01/11/2019)

No Japão, os Cinco Fabulosos levam sua mensagem de autoestima e empatia aos participantes do programa e exploram a culinária e cultura do país.

Hache (01/11/2019)

Barcelona, anos 60. Helena (Adriana Ugarte) conquista o amor de um perigoso traficante de heroína e aprende o que é preciso para ascender no cartel.

Nós Somos a Onda (01/11/2019)

Liderados por um novo colega, um grupo de jovens decide lutar por um futuro melhor. Até que as coisas saem do controle. Baseado no cultuado filme alemão "A Onda", de 2008.

The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019)

Dois anos após James e Alyssa matarem um homem em sua louca viagem pela Inglaterra, uma mulher obcecada pelo morto deixa a prisão atrás de vingança.

Greenleaf: Temporada 4 (06/11/2019)

A Família Greenleaf precisa se unir diante da mudança no comando da igreja, mas antigos segredos ameaçam alianças.

Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores (08/11/2019)

A série documental retrata o ataque a Pearl Harbor, o Dia D e outros eventos marcantes da Segunda Guerra com versões coloridas de imagens da época.

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 5 (10/11/2019)

O humorista Hasan Minhaj analisa eventos da atualidade, política e culturacom seu jeito perspicaz de mostrar os vários lados de uma questão.

Brinquedos que Marcam Época: Temporada 3 (15/11/2019)

As mentes por trás dos brinquedos mais icônicos da história discutem a ascensão – e, às vezes, a queda – de suas criações bilionárias.

The Crown: Temporada 3 (17/11/2019)

A série aborda a política, as rivalidades e os amores que marcaram o reinado da rainha Elizabeth II e fizeram história na segunda metade do século 20. Com a vencedora do Oscar Olivia Colman, que assume o papel da monarca que foi de Claire Foy nas duas primeiras temporadas. Tobias Menzies vive o Príncipe Philip no lugar de Matt Smith.

Alto Mar: Temporada 2 (22/11/2019)

Anos 40. A bordo de um luxuoso transatlântico que viaja da Espanha ao Rio de Janeiro, mortes misteriosas trazem à tona segredos de duas irmãs.

Ninguém Tá Olhando (22/11/2019)

Um anjo da guarda novato se rebela contra as regras do trabalho, decide agir por conta própria e faz descobertas chocantes sobre o mundo. Mais uma série original brasileira da Netflix. Com Kéfera Buchmann, Victor Lamoglia (Parafernalha), Júlia Rabello e Leandro Ramos (Choque de Cultura).

Mandou Bem – Natal e Ano Novo: Temporada 2 (22/11/2019)

Chegou o especial de Natal e fim de Ano de Mandou Bem, com ingredientes em falta, pedidos absurdos e sobremesas de aparência duvidosa.

NarcoWorld – Histórias do Tráfico (22/11/2019)

Depoimentos de policiais, traficantes, usuários e profissionais de saúde mostram as diversas facetas do mercado global das drogas.

Feliz Natal e Tal (28/11/2019)

O estresse no final do ano só aumenta para um pai cabeça-dura (Dennis Quaid) quando a filha chega para o Natal com o novo namorado.

Sugar Rush de Natal (29/11/2019)

Na competição, confeiteiros correm contra o relógio na tentativa de preparar pratos natalinos de encher os olhos e comer rezando.