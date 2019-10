MasterChef - Os memes: Twitter 'chora' com prova de eliminação com Helton e Vitor

Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella bem já avisaram: o "MasterChef – A Revanche", que reúne participantes de todas as seis edições amadoras do talent show da Band, seria pauleira atrás de pauleira.

Mas poucas pessoas estavam preparadas para uma prova de eliminação como a do episódio desta terça-feira (22) que reuniu dois participantes queridos e/ou polêmicos. O paranaense Vitor Bourguignon levou a melhor diante do mineiro Helton Oliveira no preparo de um croquembouche. Mas, antes do resultado sair, o sofrimento já era real.

Veja os memes do episódio:

Vitor e Elton na mesma equipe / Vitor e Elton na eliminação #MasterChefBR pic.twitter.com/RfH3j2EfPx — GAB (@Gabi_FernandesP) October 23, 2019

Helton e Victor na eliminatória é agora que morro #MasterChefBR pic.twitter.com/U74qidx0AA — bebel (@OneVolta) October 23, 2019

eu vendo meus preferidos disputando entre si sabendo que um deles vai ser eliminado 💔 #MasterChefARevanche #MasterChefBR pic.twitter.com/iHMNXcH5D1 — gabiss🍵 (@GabiBraz4) October 23, 2019

E quando o resultado veio…

Eu não aguento mais sofrer por ver o Helton sair, eu desisto #MasterChefBR #MasterChefARevanche pic.twitter.com/BjyXTzaIT1 — Elian (@meanxtony) October 23, 2019

#MasterChefBR Triste o @MC06_Helton ter saído, mas como o jacquin disse, ele tem um grande futuro na profissão, tudo de bom pra ele — Maria Luisa (@Lumastal) October 23, 2019