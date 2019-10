MasterChef - A Revanche: Helton lembra de Haila durante eliminatória

Na sexta temporada do "MasterChef Brasil", exibida no primeiro semestre, Helton Oliveira e Haila Santuá formaram uma dupla e tanto. Caçulas da competição, a goiana e o mineiro se apoiaram muito e se tornaram amigos. Ambos tiveram chance de passar pela fase de duelos no "MasterChef – A Revanche", mas só o rapaz conseguiu.

Leia mais:

MasterChef – A Revanche: Saiba como foi o programa desta terça, 22 de outubro

MasterChef – A Revanche: Marinheiro não pega prato e Fernandinho se estressa

MasterChef – A Revanche: ‘Todas as vezes que saí, foi porque perdi a prova em grupo’, lamenta Helton

Por isso, durante a eliminatória do segundo episódio, exibido nesta terça-feira (22), o participante lembrou dela ao preparar o croquembouche. "Comia isso quando ia na casa da Haila", disse Helton, que acredita que a amiga se daria muito bem na prova.

Veja abaixo: