Grupo BTS reivindica ao Guinness recorde mundial de seguidores no TikTok

Logo após sua aparição no novo livro do Guinness World Records 2020, o grupo BTS reivindicou um novo recorde pelo tempo mais rápido ao alcançar um milhão de seguidores no TikTok, plataforma líder de vídeos curtos.

A banda entrou oficialmente na plataforma às 19:40 KST do dia 25/09/2019, (horário padrão coreano). As notícias se espalharam rapidamente entre seu exército de seguidores nas mídias sociais e, às 23:11 KST, o perfil alcançou o primeiro milhão, em um tempo recorde de 3 horas e 31 minutos.

O movimento levou a uma enxurrada de downloads, enquanto os fãs acessavam o perfil para ver o que seus ídolos publicariam em vídeos curtos.

Segundo estatísticas do TikTok, após 13 horas, o grupo ganhou dois milhões de seguidores e mais de quatro milhões de curtidas em seu post de estreia. Após 59 horas, menos de dois dias e meio após ingressar na plataforma, eles alcançaram três milhões de fãs.

