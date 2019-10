Anitta comemora descoberta de novo irmão após exame de DNA

A cantora Anitta revelou a descoberta de um irmão por parte de pai, após a realização de um exame de DNA. "Ele é realmente meu irmão, eu tenho uma sobrinha. Estou super feliz, meu irmão é mara! Mesmo antes de sair o exame eu já estava conversando com ele todo santo dia só da possibilidade de eu ter esse irmão", comemorou Anitta por meio de stories em seu Instagram, publicados na tarde desta quarta-feira, 23.

A cantora fez questão de afastar comentários de que seu irmão fosse uma pessoa 'interesseira': "Vi muita gente falando 'buscaram por interesse, quem é rico é a Anitta, não é o pai'. Ninguém buscou a gente. Eu que quando vi a notícia no jornal fiquei super feliz com a possibilidade, vocês sabem que eu amo a família. Fui atrás de saber quem era."

"A mãe dele e meu pai perderam o contato. Ela viu meu pai na televisão, comigo, alguns anos atrás, e comentou com meu novo irmão que aquele era nosso pai. Ele não procurou a gente, justamente porque ele tinha medo de a gente achar que estava atrás de dinheiro, por interesse", explicou Anitta sobre a origem do exame de DNA.

"Só que todo mundo tem a alguma pessoa de não muita confiança na família e amigos. Alguém contou para um jornal, e o jornalista, por sua parte, fez o trabalho de ir atrás e investigar a história", prosseguiu.

Anitta, porém, contou ter ficado feliz com o desfecho do caso: "Graças a Deus, porque aí eu tive a oportunidade de saber, porque se não eles iam ter ficado com medo de não ser bem recebidos e nunca iam ter vindo falar com a gente!"

A cantora pediu calma com o novo irmão e seus familiares: "Não estão acostumados, estão super assustados. Calma, jornalistas, fãs e etc.!"

"A mãe e a família dele são maras, ninguém é interesseiro. Tá tudo ótimo. Ninguém é do mal. Não quero ninguém falando mal do meu irmão, quero que ele me ame e venha passar o Natal com a gente!", finalizou.