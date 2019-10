Após recuperar cachorro roubado, dona recebe ameaças

View this post on Instagram

URGENTE meu cachorro foi roubado! Peço a ajuda de todos pra compartilhar o máximo que puderem , principalmente no Brooklin e região! Motoqueiro com uma bolsa do ifood entrou em casa na Rua Guaraiuva 230 colocou ele dentro da bolsa e levou! Peço que quem for da região e souber de alguém que esteja vendendo um cachorro com essas características me avisem foi por volta das 20h33 do dia 19/10/2019! Raça Boston terrier nome Santiago tem 3 anos e ele tem uma manchinha no olho direito! Me ajudem estou desesperada! Abaixo as fotos do desgraçado que roubou quem souber de alguma informação por favor me avise! Obrigada! Qualquer coisa me chamem no WhatsApp 99430-1228 ou do William 98761-6055