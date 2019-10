Cardi B estará no novo 'Velozes e Furiosos'; confira vídeo dos bastidores com Vin Diesel

Em um vídeo de bastidores, Vin Diesel acaba de revelar a mais nova personagem de Velozes e Furiosos: a rapper norte-americana Cardi B.

LEIA MAIS:

Previsão do Tempo: SP tem céu nublado e clima ameno na quarta-feira

Ana Maria Braga abre ‘Mais Você’ com música tema de Naruto; veja reações

Ainda no figurino, o ator e a rapper falam sobre o cansaço que sentem após um dia cheio no set. Ambos estão no Reino Unido gravando o novo filme da série, o nono desde a estreia, previsto para estrear em 2020.

"Não quero me gabar, mas acho que este [filme] será o melhor de todos", diz Cardi. O vídeo foi publicado no Instagram de Vin Diesel.

Confira: