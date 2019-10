Me Poupe!: Veja o episódio em que Nath Arcuri ajuda desempregada que sonha em ser mãe

No episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais desta semana, a especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri deu uma mãozinha para sua xará Natália acertar a vida financeira e realizar o grande sonho de ser mãe.

No quarto episódio do primeiro reality financeiro do Brasil, uma desempregada que tem como hobby gastar seu seguro-desemprego com lanches, é casada há quatro com Dennys e tem a situação financeira complicada, mas o sonho em aumentar a família parou por conta da instabilidade emocional e financeira.

Depois de as primeiras dicas da Liga Mepoupeira, Natália fez um exercício em frente do espelho para apontar suas metas. A participante também colocou a mão na massa para conseguir a renda extra. Nath Arcuri decidiu dar uma ajuda para Natália conseguir um novo emprego.

A Liga Mepoupeira se reuniu para ver o que Natália conquistou e o que falta para cumprir a meta do programa. Depois do último desafio do Me Poupe! para a participante, Nath Arcuri fez o acerto de contas com sua xará.

Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri.O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).