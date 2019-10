Maurício Mattar anuncia nascimento de filha: 'Que felicidade!'

O ator Maurício Mattar, 55, comemorou o nascimento de sua 4ª filha, Ilha, fruto de seu relacionamento com Shay Dufau, na tarde de segunda-feira, 21. Mattar é pai de Petra, Luã e Rayra Mattar.

O dia do nascimento da menina coincidiu com da outra filha de Mattar, Rayra, que publicou uma mensagem em seu Instagram: "Minha irmã Ilha nasceu no dia do meu aniversário, quase no mesmo horário que eu nasci! Que felicidade, ela é linda".

Maurício Mattar atentou ao fato em suas redes sociais: "nasceu hoje às 16h08, apenas 22 minutos [de diferença] do seu horário, que foi 16h30 do mesmo dia, 21 de outubro. Que felicidade dupla! Deus é perfeito! Gratidão!"

O ator ainda compartilhou trechos de músicas de cantores como Toquinho e Roberto Carlos em seus stories no Instagram, mostrando os primeiros momentos da filha. Ele também compartilhou a música Ilha, de Djavan.

Confira as postagens de Maurício Mattar e de sua filha, Rayra, sobre o nascimento de Ilha: