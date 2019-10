MasterChef - A Revanche: Cozinheiros enfrentam a primeira prova em equipe

Nesta terça-feira, 22, às 22h45, os 10 participantes de MasterChef – A Revanche irão enfrentar a primeira prova em equipe da temporada. Divididos em dois times, os competidores terão que cozinhar no maior navio da Marinha Brasileira, o Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico.

O desafio será preparar um prato principal e uma sobremesa para 150 tripulantes. A equipe que fizer o melhor trabalho estará salva da prova de eliminação. Os vencedores estarão salvos no mezanino, mas como no MasterChef – A Revanche a prova de eliminação sempre será um duelo final, os jurados vão avaliar o desempenho dos cozinheiros do time perdedor e escolherão os dois piores para disputar a prova.

Eles terão que fazer um croquembouche, uma grande torre de carolinas, todas recheadas e cobertas de fios de caramelo. O cozinheiro que tiver o pior desempenho deixará a competição.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.