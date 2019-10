MasterChef - A Revanche: ‘Confeitaria nunca é fácil’, afirma Thiago

O MasterChef – A Revanche começou se despedindo de dez ex-participantes logo em seu primeiro episódio. Depois de embates intensos e calorosos, apenas metade dos cozinheiros continuaram na cozinha do talent show culinário mais disputado do mundo. Thiago Gatto, por exemplo, competiu contra Valter Herzmann.

"Acho que não fui escolhido por ninguém porque eles me viam, de repente, como uma pessoa forte. Isso é bom por um lado, pois é um sinal de que você conseguiu realmente deixar uma marca. Por outro lado, é ruim porque as opções de duelo foram acabando", disse o major em entrevista ao Portal da Band.

A dupla acabou ficando com o duelo de sobremesas e teve de preparar um cheesecake de tamanho grande em apenas 45 minutos. "Fiquei um pouco preocupado porque confeitaria nunca é fácil para quem não é confeiteiro. Confeitaria é receita exata, tudo pesado e medido. Se esquecer um ingrediente, já era. Não dá para corrigir", afirmou Thiago.

"Eu fiz cheesecake há muito tempo, mas não era de forno. Inclusive, sabia que tinha que estudar cheesecake, mas acabei esqueceu de olhar a receita. Eu fiquei com um pouco de dúvida na cabeça, mas a receita foi aparecendo e eu lembrei os ingredientes. Resolvi arriscar e fazer a versão de forno porque imaginei que a fria, que vai gelatina, não ia chegar em 45 minutos", continuou.

Thiago disse que não ficou totalmente tranquilo de que iria conquistar o dólmã do MasterChef – A Revanche quando viu que a cheesecake de Valter desmoronar. "Para mim, na verdade, bateu uma tristeza porque eu queria que ele estivesse no máximo dele e eu no meu máximo. Os dois pratos pau a pau e que, realmente, o melhor ganhasse. Na minha temporada anterior, eu entrei falando que eu queria competir contra o melhor e ganhar do melhor. Continuo com o mesmo pensamento", explicou.

"Conquistar o dólmã do MasterChef fez voltar toda aquela bomba de energia de novo. Na minha temporada, eu não vesti o dólmã e agora a gente já começa com ele. É bom, mas é uma responsabilidade ainda maior porque é um sinal de que os chefs estão encarando a gente realmente como cozinheiros profissionais e, com certeza, eles vão cobrar muito mais da gente", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.