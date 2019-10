Grey's Anatomy: Relacionamentos em perigo já no início da 16ª temporada

A 16ª temporada de “Grey's Anatomy” vai para o seu quinto episódio e já promete colocar mais de um relacionamento à prova.

Este texto contém spoilers!

Em “Breathe Again”, veremos até onde chegará o último desentendimento e Meredith e DeLuca, que durante este momento de bastante tensão estão começando a se desentender de forma mais intensa, o que está fazendo a doutora se questionar bastante sobre o futuro do casal.

Enquanto isso, Bailey, continua lidando com situações difíceis e uma delas é tentar contar ao marido que está grávida, o que não será nada fácil. Confira:

Por outro lado, a outra grávida da série, Amelia, começa a se preocupar sobre o quanto realmente conhece Link, pai do seu filho, já que ainda não sabe nem o nome dos seus pais.

Já Richard e Catherine passam por um momento bastante complicado de distanciamento e ainda terão que lidar com uma terceira pessoa acaba de entrar em jogo com intenções bastante preocupantes.

Gemma e seu ex-médico Richard, aparecem juntos em um restaurante no trailer do episódio. Além de ambos ficarem bem próximos na mesa, ela diz que "a vida é muito curta para nos privar", uma indireta mais do que direta.

O novo episódio da 16ª temporada de “Grey's Anatomy” vai ao ar em 24 de outubro nos Estados Unidos.