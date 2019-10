Fotógrafa Márcia Beltrão lança olhar sobre o Rio Pinheiros em exposição no MIS

O Museu da Imagem e do Som abre nesta terça-feira (22) a quinta das seis mostras do programa Nova Fotografia 2019, com a série “Em Curso”, da fotógrafa Márcia Beltrão.

Leia mais:

Símbolo da causa negra e do feminismo, Angela Davis lança biografia no Brasil

Confirmada! Gal Gadot estará na CCXP 2019

“Em Curso” é composta por 17 dísticos e duas imagens individuais, realizadas entre 2015 e 2018 a partir da observação da fotógrafa entre o trem, o Rio Pinheiros e sua paisagem, que convivem lado a lado. Assim, ela começou a registrar sempre do ponto de vista de quem está no trem, o qual segue acompanhando as margens desconstruídas.

Ainda dentro da programação da mostra, no dia 30, a fotógrafa realiza um bate-papo aberto ao público.

Serviço

No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Abre nesta terça-feira (22). De ter. a sáb., das 10h às 20h; dom. e feriados, das 10h às 18h; grátis. Até 1/12.