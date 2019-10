Com Akon e Kevinho, On Music Festival ganha primeira edição em São Paulo

O On Music Festival ganha a sua primeira edição no próximo fim de semana em São Paulo e promete vir com tudo. O line-up do festival inclui grandes atrações nacionais e internacionais, que se apresentam em 12 horas de shows.

Leia mais:

Shows de MC Gui são cancelados após ser acusado de praticar bullying

Alexis Bledel, de ‘Gilmore Girls’, é eleita pela McAfee a celebridade mais perigosa de 2019

Os dois principais nomes da programação são o norte-americano Akon e o brasileiro Kevinho. Além deles, vários DJs também estarão no evento, como Bruno Martini, Rushir, Kefing, Hombre e Zodiac.

On Music Festival acontece no próximo sábado (26) no Estádio do Canindé. Os ingressos estão disponíveis nos sites da Ingresse, Lets.Events e Blacktag.

Serviço

On Music Festival

Data: 26 de outubro de 2019 (sábado)

Local: Estádio do Canindé

Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé – São Paulo – SP

Abertura portões: 22h

Ingressos: de R$120,00 a R$250,00