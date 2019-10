Vin Diesel volta à vida como soldado modificado em trailer de 'Bloodshot'

Após dar voz a Groot, de "Guardiões da Galáxia", Vin Diesel quer engrenar a sua própria franquia baseada nas histórias em quadrinhos. O caminho será com "Bloodshot", filme que ganhou o seu primeiro trailer nesta segunda-feira (21).

No melhor estilo RoboCop, o ator encarna um protagonista com memórias turvas que revive em forma de máquina de matar. Diferentemente da equipe da Marvel, a prévia mostra que a violência será bem mais explícita nesse caso.

O elenco conta com outros nomes de peso. Guy Pearce, que também já passou pelo MCU em "Homem de Ferro 3", é um deles. Outra estrela é Eiza González, atriz parte da "Família Velozes e Furiosos" de Diesel com a participação no derivado "Hobbs & Shaw".

A direção do projeto fica a cargo de Dave Wilson. Este será o primeiro trabalho dele nas telonas, porém o cineasta já dirigiu vários trailers, principalmente de games.

"Bloodshot" deve chegar aos cinemas em 21 de fevereiro de 2020.

Veja o trailer: