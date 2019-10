Estrela de Star Wars, Carrie Fisher completaria 63 anos nesta segunda-feira; veja homenagens

A atriz, , comediante, ativista, escritora e produtora Carrie Fisher completaria 63 anos nesta segunda-feira, 21 de outubro. Em 2016, a atriz faleceu após um ataque cardíaco, um ano após retornar ao seu papel de princesa Leia em Star Wars: O Despertar da Força.

Os fãs da atriz não deixaram a data passar em branco, e rechearam as redes sociais com homenagens e recordações de Fisher desde as tenras horas desta madrugada.

Confira algumas postagens em celebração ao aniversário da eterna Carrie Fisher:

hoje ela completaria 63 anos. Uma mulher forte, amável, simpática e que conseguiu conquistar todos nós apenas sendo ela mesma. Apesar de tudo, nunca deixou de lutar e isso faz com que ela seja uma das mulheres mais incríveis que o cinema já teve sentimos sua falta#CarrieFisher pic.twitter.com/89jGvp1Mkq — isα sкyωαℓкєr || 60 days to TROS || Carrie day ♡ (@isxtaylor) October 21, 2019

Hoje Carrie Fisher completa 63 anos de idade. E sim falo dessa maneira, como se ela estivesse entre nós, porque ela vive em nós em cada dia de nossas vidas.

"Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós."

eterna princesa.

may the force be with you

💗👑 pic.twitter.com/jGQ68TZeuK — André Arruda 🎃 (@Soy_Arruda) October 21, 2019

não existe palavras pra descrever o quão grandiosa é carrie fisher, ela é minha inspiração e não consigo imaginar como minha vida seria sem ela, parabéns carrie fisher uma mulher a frente de seu tempo #HappyBirthdayCarrieFisher pic.twitter.com/02LPj94JTM — mathy ⊗ carrie fisher bday (@dieluvs) October 21, 2019

Hoje é aniversário de uma mulher que abriu portas para outras mulheres na indústria cinematográfica, que é símbolo de resistência e amor. Uma inspiração, uma lenda. General. Princesa. Resistência. Feliz Aniversário Carrie Fisher, que a força esteja com você! 💜 pic.twitter.com/tsmfIqO62z — HQzona – MUNDINHO GAL GADOT BR (@HQzonna) October 21, 2019

a Carrie hoje ia fazer 63 anos. Uma mulher forte q influencia ate hj gerações de meninas tanto no cinema qnt na vida real. É mt difícil expressar td o q essa lenda representa pra mim, tudo o q eu tenho a dizer é obrigada, Carrie Fisher, feliz aniversário e q a Força esteja com vc pic.twitter.com/A2GsjdyPex — 𝙘𝙖𝙧𝙤𝙡 シ | au📌 (@bluejwars) October 21, 2019