Roger Daltrey e Pete Townshend, do The Who, testam caminhos inéditos em nova fase

Se Pete Townshend é o cérebro nas músicas do The Who, Roger Daltrey é sem dúvida o cara que coloca a emoção. Os dois conversaram com o Metro Jornal sobre o momento atual da banda, lembraram do passado, já que alguns dos melhores trabalhos da banda, como “Tommy”, “Who’s Next” e “Quadrophenia” estão entre os grandes de todos os tempos, mas apontam para o futuro, com o anúncio de seu mais novo disco desde “Endless Wire”, de 2006.

Pete Townshend

Como tem sido para você fazer essa turnê “Moving On” ao lado de uma orquestra?

É uma maneira muito diferente de tocar em comparação com uma banda de rock “old school”. Como único membro original que tem o direito de enlouquecer, sempre apreciei aqueles momentos em que podia deixar os solos de guitarra ficarem confusos e bagunçar. Alguns dos meus melhores solos vieram de jogar a sorte e experiência ao vento e deixar meus dedos e corpo fazerem o que quisessem. Pensei que trabalhar com uma orquestra me impediria de correr riscos, mas, quando o faço, é maravilhoso ver os rostos de muitos dos membros da orquestra sorrindo, incentivando-me a seguir em frente. E, no entanto, também estou sujeito às disciplinas que mantêm uma grande orquestra unida. Nosso som é mais firme no palco (e mais silencioso), e os arranjos são absolutamente fixos. Roger tende a criar listas de músicas. Isso porque seu “instrumento” é sua voz e a viagem que ele leva ao palco deve ser aquela que lhe permita navegar o mais próximo possível do vento. (Desculpe por todos esses clichês!)

Vocês estão trabalhando em um novo álbum e Roger chegou a dizer que é “o melhor desde o ‘Quadrophenia’”. Ele tem mais em comum com os discos conceituais, como “Tommy”, ou mais com narrativas independentes?

Tenho certeza de que nunca superarei “Quadrophenia”. No caso deste novo álbum, tive que encarar o fato de que fazer turnê e tocar, para mim, não é a parte mais importante do que faço ou de quem sou. Quando me vejo levando ao limite da minha capacidade criativa, ela acontece no estúdio de gravação. Queria mais do que tudo provar que ainda posso escrever músicas para a voz de Roger, mas também que juntos poderíamos abrir novos caminhos. Eu precisava escrever novas músicas para minha própria dignidade.

The Who grava e excursiona há mais de 50 anos. Ao abordar um novo material, a decisão de escrever para a voz de Roger é tão clara quanto antes?

Hoje está mais claro do que nunca. Roger é surpreendentemente incerto sobre o que ele pode fazer hoje em dia. Sua voz está melhor do que nunca. Tomei muito cuidado para garantir – na medida do possível – que cada música, cada melodia, cada letra, desse a Roger uma maneira de entrar. Parece ter funcionado. Fiquei preocupado por um tempo quando parecia que havia falhado. No começo, Roger não estava confortável com o que eu lhe dei. Mas ele trabalhou duro para habitar as músicas, e suas abordagens em cada caso são surpreendentes e únicas. Existem alguns momentos vocais incríveis.

Você foi responsável por algumas das músicas mais atemporais e ressonantes sobre como navegar no quão difícil e confuso é ser jovem. Essas emoções profundas o inspiram ao escrever novas músicas?

Tenho setenta e quatro anos. Eu realmente não quero admitir que ainda estou ferrado com a merda que aconteceu comigo, que me moldou, quando eu tinha menos de sete anos de idade. Mas isso é um fato. A maneira como lidamos com a adolescência é impulsionada pela nossa primeira infância. O que nos torna vulneráveis ​​quando adultos é o que não podemos ver ou que esquecemos. É por isso que a terapia é útil. O que tem sido diferente para mim é que sou escritor. O que aparece na página à minha frente geralmente é revelador. Pode levar muito tempo, mas eventualmente cada palavra que escrevo traz algum aspecto do meu ser danificado, machucado, assustado ou vingativo. Muitas vezes fico surpreso com isso, como fiz com “Tommy”, onde o garoto da história e o homem que ele se tornou se mostraram tão autobiográficos. Não é uma história “boba”, pessoal, é a minha maldita história. Mas, é claro, é ficção, vagamente baseada na minha história. E provavelmente não é o meu melhor argumento. (Quero adicionar um emoji irônico aqui …). “Tommy” parece conter elementos críticos das histórias de muitas pessoas. Deve ser por isso que funciona tão bem. Talvez estejamos mais ferrados do que gostamos de admitir. Ainda assim, tenho sorte de estar vivo.

Leia mais:

Robert Pattinson nega encontro de Batman com Coringa de Joaquin Phoenix

‘Malévola: Dona do Mal’ lidera bilheteria nos Estados Unidos

Roger Daltrey

Como tem sido a turnê “Move On” com uma orquestra?

Incrível. Tenho muita experiência trabalhando com orquestras e Pete esteve com eles um pouco, mas não com uma banda de rock inteira. Foi um grande desafio, mas ele conseguiu e está funcionando incrivelmente bem. Ontem recebi um e-mail dele dizendo que estava “ansioso para fazer uma turnê novamente". Uma declaração incrível de Pete Townshend!

Na minha conversa com Pete, ele disse que deixa a criação do setlist para você, porque sua voz é seu “instrumento”. Como o trabalho com a orquestra influenciou o setlist?

Bem, eu não penso muito nisso. As pessoas vão querer ouvir músicas conhecidas e também algumas peças obscuras que não tocamos há muito tempo. Mas o que acontece com essa turnê é que é uma experiência musical completamente diferente do que assistir ao The Who. É como se nossa música sempre tivesse sido clássica, o que é muito raro. Embora seja rock pesado, as orquestrações melhoram a qualidade das letras de Pete. É como se você estivesse ouvindo a música, como se fosse nova pela primeira vez. A lista de músicas é, de certa forma, a parte menos importante da noite. Você está ouvindo essas músicas com todos esses sons diferentes… Faz algo no corpo que apenas a música de uma orquestra pode fazer.

Você disse que o novo álbum é o melhor trabalho da banda desde “Quadrophenia”. O que você pode nos dizer sobre o novo material?

Nunca fiquei empolgado em um estúdio. Amo o palco, esse é o meu principal amor. Pete é quem está apaixonado pelo estúdio. Fazer o álbum para mim, especialmente agora que a banda é uma dupla, é uma experiência realmente estranha. Ele me apresentou essas músicas que teriam sido um fantástico álbum solo – foi o que eu disse a ele – e tive que encontrar meu caminho sem ter certeza se conseguiria. Depois de muita escuta e malabarismo, ele me deu permissão para mudar as letras e o tempo das músicas. Claro, era preciso adicionar algumas improvisações, e tornou-se um álbum incrível do The Who.

Como é assumir o protagonismo nas músicas de Pete?

Não consigo cantar uma música com a cabeça. Tenho que cantar com meu coração. É quase um trabalho de ator. Tenho que estar no personagem que está vivendo essas palavras. É um espaço estranho. Claro, estou trabalhando com o material de outra pessoa. Quando você recebe músicas da qualidade que Townshend escreve … Eu posso escrever músicas, mas elas não são dessa qualidade. Quando você faz isso, ele apresenta um desafio e, é claro, você deseja cumpri-lo e oferecer o melhor que puder. Tenho orgulho de dizer que o que adicionei a este álbum fez dele um fantástico trabalho do The Who. Antes, era um álbum solo fantástico de Pete Townshend.

A atual turnê recebeu comentários muito favoráveis. As pessoas, incluindo Pete, têm dito que sua voz está talvez mais alta do que nunca. Como você mantém sua voz em tão boa forma?

Todo dia é um dia diferente. Eu cuido disso e trabalho duro porque os cantores precisam trabalhar. Se eu tivesse um tempo livre real agora, minha voz desapareceria em seis meses. Tenho que usá-lo e esticá-lo e fazê-lo funcionar o tempo todo. É como um carro: você precisa cuidar dele regularmente.

Ultimamente a banda tem tocado muitas músicas de “Quadrophenia” e “Tommy” na turnê. O que faz você revisitar esses álbuns e o que os torna ainda tão poderosas no palco?

Só pode vir da “interpretação”. Minha abordagem é que, mesmo tendo cantado uma música mil vezes, naquele momento quando canto “Love Reign O’er Me”, ou qualquer uma dessas, é como se fosse a primeira vez. Estou fazendo o meu melhor, dando tudo o que tenho, naquele momento. Que é exatamente como era quando eu o fiz pela primeira vez.

Há chance de a banda apresentar algumas músicas do novo álbum da turnê?

Vamos tocar um par delas. A única limitação de trabalhar com uma orquestra é que é muito mais difícil mudar o setlist. Você tem que mudar toda a música da orquestra inteira. Você não pode fazer malabarismos, não funciona dessa maneira. Eles tocam nos pontos (risos).