Piccolo Teatro apresenta espetáculos gratuitos na Rua Avanhandava

A charmosa Rua Avanhandava, no Centro de São Paulo, vai ser palco de apresentações gratuitas de teatro a partir de quinta-feira (24). A programação faz parte do aniversário de um ano do Piccolo Teatro, o único da Capital a ter um palco aberto para a rua.

Serão três sessões diárias, de quinta até domingo: às 19h30, 20h15 e 21h, com duração média de 20 minutos. No domingo, os espetáculos começam às 14h30 e são direcionados para o público infantil.

Programação de 24 a 27 de outubro (quinta a domingo):

Kit de Mini-Músicas Para Sobrevivência Nas Catástrofes Diárias (teatro)

Data: 24/10 – Quinta-feira. Horário: 19h30

Artistas: Com Cervantes

Os músicos, “descendentes diretos da literatura cavalheiresca fantástica fora de época”, apresentam um espetáculo de mini-músicas recheadas de texturas e sabores tragicomirônicos. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Radicais Livres (teatro)

Data: 24/10 – Quinta-feira. Horário: 20h15

Artistas: Kate Hansen e Liza Vieira

Direção: Edde Cardoso

No meio de uma manifestação duas opositoras se encontram. Entre opiniões adversas, uma tenta, ao seu jeito, impor sua posição à outra. Baseado na obra de Antonio Rocco, esta comédia retorna aos palcos com as estrelas de cinema e televisão Kate Hansen e Liza Vieira. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Talk Show Sobre o Câncer de Mama

Data: 24/10 – Quinta-feira. Horário: 21h

Artistas: Drica Lobo e Andrea Zanin

O espetáculo é uma conversa entre duas amigas cuja amizade nasceu quando uma delas passou pelo tratamento contra o câncer de mama. A fotógrafa e fundadora do Instituto Jardins da Infância, Drica Lobo aproximou-se de Andrea Zanin e a encorajou a desenvolver um projeto para instruir mulheres e homens sobre testes genéticos disponíveis, sentimento de culpa e o parceiro da mulher em tratamento. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Marianna Ferrari (música)

Data: 25/10 – Sexta-feira. Horário: 19h30

Artista: Marianna Ferrari

Marianna Ferrari é cantora, violonista e compositora. Inspirada por outras mulheres como Joni Mitchell, Joan Baez, Meredith Monk, Rita Lee e Gal Costa, tem como característica marcante uma voz expressiva e nítida na mensagem. Duração: 20 minutos. Classificação Livre. Gratuito.

Uma Noite na Ópera (música)

Data: 25/10 – Sexta-feira. Horário: 20h15

Artistas: Cíntia Cunha e Sin Ae Lee

Uma Noite na Ópera com Sin Ae Lee no piano e a cantora Cíntia Cunha apresentando trechos de óperas conhecidas tais como as canções "Domine Deus" do Glória de Vivaldi, "LasciaCh'ioPianga, entre outras. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

A Velha Atriz (teatro)

Data: 25/10 – Sexta-feira. Horário: 21h

Artista: Tatiana Lucky

Pianista: Lilu Aguiar

Direção: Sebastião Apolônio

Adaptação do texto do dramaturgo Chianca de Garcia relata as agruras de uma velha atriz em fim de carreira. Com Tatiana Lucky e a pianista Lilu Aguiar. Adaptação de texto e direção de Sebastião Apolônio. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Marilú (teatro)

Data: 26/10 – Sábado. Horário: 19h30

Artistas: Roberto Taty, Arecê Nessa e Felipe Pagé

Direção: Sebastião Apolônio

Marilú é um esquete tradicional do antigo teatro de revista, da década de 1950, que apresenta uma corista (dançarina) charmosa e bonita, envolta em confusões com o Coronel e o jovem namorado, o que provoca hilária cena burlesca da comédia. Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Da Minha Janela (música)

Data: 26/10 – Sábado. Horário: 20h15

Artista: Márcio Celli. Participação: Cláudio Duarthe

O cantor e compositor gaúcho, Márcio Celli, tem um trabalho focado na música brasileira. Suas composições abordam estilos variados como o samba, bossa nova, ijexáse baladas, com arranjos diferenciados. O acompanha no pocket show o violonista Cláudio Duarthe. Duração: 20 Minutos. Classificação livre. Gratuito.

As Coristas (teatro)

Data: 26/10 – Sábado. Horário: 21h

Artista: Cia de Dança Sobre Saltos

Um quarteto de dançarinas em um cabaret dos anos 30. Essa é o cenário do pocket show. As coristas fazem um revival de danças vintage, como o Charleston (que surgiu nos anos 20 e foi o símbolo da liberdade feminina da época) e o Jazz Cabaret, (inspirada nos musicais da Broadway e filmes antigos, que retratavam o universo de glamour e ia nquietação artística de décadas passadas). Duração: 20 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Equilibradamente (teatro)

Data: 27/10 – Domingo. Horário: 14h30

Artistas: Beatriz Vilas Boas e Fernanda Lombardi (Coletivo Teatral Caminhante)

A peça é baseada na fábula “A Cigarra e a Formiga” de Jean de La Fontaine, que tem como moral o equilíbrio entre o trabalho e a diversão. A montagem busca divertir e convidar as crianças a refletirem sobre as questões expostas. Duração: 30 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Show Estrepolias (música)

Data: 27/10 – Domingo. Horário: 15h

Artistas: Márcio Araújo e Banda. Direção: Márcio Araújo e Marcelo Baião

O show musical é vibrante e interativo, para divertir público de todas as idades. Os músicos usam adereços, bonecos e coreografias que envolvem a plateia em cantos e danças. Duração: 30 minutos. Classificação livre. Gratuito.

Piccolo Teatro:

Rua Avanhandava, 40, São Paulo

De quinta a sábado, às 19h30, 20h15 e 21h; e aos domingos, a partir das 14h30