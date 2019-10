Nathalia Arcuri ajuda desempregada endividada no reality Me Poupe!

A Band exibe nesta segunda-feira, 21, às 22h45, mais um episódio de Me Poupe! Dívidas Nunca Mais. A especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri vai ajudar uma desempregada que tem como hobby gastar seu seguro-desemprego com lanches. Natália Mendonça tem 28 anos e é casada há quatro com Dennys.

A situação financeira do casal está complicada, pois eles mantiveram o padrão de vida que tinham anteriormente com gastos como idas semanais ao cinema, viagens e delivery de comida. O sonho em aumentar a família parou por conta da instabilidade emocional e financeira.

Completamente perdida, Natália vê em Nathalia Arcuri a ajuda que tanto precisava. Os boletos chegam todos os dias e sua dívida não para de crescer. Para se “distrair” do perrengue, ela corre no parque. Mas quando a gente deve, não existe lugar para se esconder. Afinal, um dia a conta chega.

Me Poupe! Dívidas Nunca Mais é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no site e no aplicativo da emissora para dispositivos móveis).