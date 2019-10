Veja os destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo desta segunda

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já começou! Veja os filmes que serão exibidos nesta segunda-feira (21) que fazem parte do festival:

"O Filme do Bruno Aleixo"

[Portugal, 2019], de João Moreira e Pedro Santo. Com Adriano Luz, Rogério Samora, José Neto e

João Lagarto

Personagem cômico e famoso no YouTube, o português meio cachorro meio urso de pelúcia mal-humorado Bruno Aleixo ganha, enfim, um filme para chamar de seu. Na trama, Bruno decide escrever uma autobiografia e se reúne com amigos para que eles lhe deem ideias para o texto.

A produção faz parte da competição Novos Diretores.

No Reserva Cultural (av. Paulista, 900 – Bela Vista). Às 17h30.

Leia mais:

Roger Daltrey e Pete Townshend, do The Who, testam caminhos inéditos em nova fase

Robert Pattinson nega encontro de Batman com Coringa de Joaquin Phoenix

"Honeyland"

[Macedônia do Norte/2019], de Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska. Documentário

Em uma vila isolada na Macedônia do Norte, Hatidze cuida de uma colônia de abelhas. Um dia, uma família itinerante se instala ao lado. Ela se anima com a vizinhança e passa a dividir seus conselhos sobre apicultura, mas Hussein, o patriarca, toma uma série de decisões que podem destruir o modo de vida dela para sempre. Vencedor Prêmio do Júri da seção World Cinema de documentários no Festival de Sundance, a produção concorre na competição Novos Diretores.

No CineSala (R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros). Às 17h45.

"Andrey Tarkovsky: Uma Oração de Cinema"

[Itália/Rússia/Suécia, 2019], de Andrey A. Tarkovsky. Documentário

O documentário revisita a vida e a obra do cineasta russo Andrei Tarkóvski (1932-1986). Comandado pelo filho, o filme deixa o próprio Tarkovsky contar a história, à medida que fala de suas memórias, visões sobre a arte e reflexões a respeito do destino do artista. A obra tem imagens raras de arquivo, que permitem que o espectador mergulhe no mundo misterioso do diretor e de suas imagens no cinema.

No CineSala (R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros). Às 19h30.