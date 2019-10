Alok fica em 11º lugar no Top 100 DJs de revista especializada

Alok subiu duas posições no Top 100 DJs e ficou em 11º lugar neste ano na votação da revista especializada DJ Mag.

O brasileiro ficou atrás de nomes como Dimitri Vegas & Like Mike, Martix Garrix, David Guetta, Armin Van Buuren, Marshmello, Don Diablo, Oliver Heldens, Tiësto, Afrojack e Steve Aoki.

No ano passado, ele ficou em 13º. Agora, ele ficou à frente de nomes como Calvin Harris e Alesso.

Recentemente, o goiano trabalha com os singles “Table For 2”, em colaboração do cantor e compositor Iro, e “Killed By The City” com seu irmão gêmeo Bhaskar.