Robert Pattinson nega encontro de Batman com Coringa de Joaquin Phoenix

Como era de se esperar, Robert Pattinson confirmou que a sua versão do Batman não se encontrará com o Coringa de Joaquin Phoenix.

Em entrevista ao Yahoo, o ator de "Crepúsculo" afirmou que "é meio que um mundo diferente". No filme solo do vilão, Bruce Wayne (Dante Pereira-Olson) aparece com uma grande diferença de idade do Palhaço do Crime.

Apesar disso, Pattinson não poupou os bons comentários ao colega de profissão. "Pode ser que eu assista hoje à noite. Joaquin é o melhor, ele é incrível em tudo", elogiou o artista.

Joaquin Phoenix transforma Arhtur Fleck no Coringa / Divulgação: Warner Bros

"Coringa" contou com a direção de Todd Phillips, de "Se Beber, Não Case!" e foi um grande sucesso de bilheteria, especialmente por se tratar de um projeto de orçamento reduzido.

Quanto à futura produção do Homem-Morcego, várias novidades foram anunciadas na última semana. Zoë Kravitz viverá a Mulher-Gato e Paul Dano será o vilão Charada. A direção é de Matt Reeves, da saga "Planeta dos Macacos".

Como "The Batman" só deve chegar aos cinemas em 2021, Pattison tem se dedicado a outros trabalhos, como é o caso de "O Farol", obra do diretor de "A Bruxa" que terá sessões na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Veja o trailer de "O Farol":