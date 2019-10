MasterChef - A Revanche: ‘Nem imaginava uma sobremesa fácil’, conta Fabio

O MasterChef – A Revanche começou se despedindo de dez ex-participantes logo em seu primeiro episódio. Depois de embates intensos e calorosos, apenas metade dos cozinheiros continuaram na cozinha do talent show culinário mais disputado do mundo. Fabio Nunes, por exemplo, competiu contra Mirian Cobre em um duelo no qual tiveram de reinventar o quindim.

"Quando tudo começou, eu queria ser escolhido para poder selecionar o prato que iria cozinhar. Então, do nada, a Mirian agarrou o meu braço e disse: 'Eu vou escolher você'. Foi uma deixa que ela me deu para eu chamá-la para o embate. Pelo menos agora eu tinha o porquê para falar a Ana [Paula Padrão]", explicou o gaúcho em entrevista ao Portal da Band.

"Assim que eu vi que era quindim, eu meio que desacreditei porque eu nem imaginava que pudesse ser uma sobremesa fácil assim para reinventar. Demorou uns dois minutos dentro do mercado até Deus me soprar uma receita, ou a ideia, do quindim brûlée. Depois que eu pensei nisso, eu foquei porque eu sabia que dava para ganhar essa receita. Foi um alívio muito grande porque, até então, eu estava muito tenso, muito nervoso", afirmou.

Segundo Fabio, uma das partes mais estressantes dos duelos foi assistir às provas. "Acho que é um ponto fraco meu, porque eu fico sentido pelas outras pessoas também. Fico receoso, é claro, de ser eliminado, mas saber que alguém vai sair também me deixa triste. Então, eu estava muito tenso ali no mezanino. Ganhar da Mirian foi bom, mas ao mesmo tempo me deu uma vontade de chorar", relembrou.

"A sensação de estar dentro da cozinha novamente é boa, mas não deu para comemorar naquela hora. Eu sabia que ainda tinha uma galera para ser eliminada e eu comecei a ficar em dúvida sobre estar aqui de novo, porque mexe muito com o emocional. Mas isso dura 10 minutos e depois você começa a pensar em outra coisa. No final, fica só a felicidade de poder estar aqui dentro novamente e me divertir", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.