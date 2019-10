'Malévola: Dona do Mal' lidera bilheteria nos Estados Unidos

"Malévola: Dona do Mal" abriu sua bilheteria nos Estados Unidos abaixo das expectativas, mas ainda assim conquistou a liderança nos lucros.

Segundo a revista Variety, o filme fez US$ 36 milhões, quase a metade da abertura do longa-metragem original, de US$ 69,4 milhões. Com a arrecadação no resto do mundo, a produção da vilã já conta com US$ 153 milhões.

O projeto da Disney conta com a direção de Joachim Ronning, responsável por “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”. A protagonista é vivida por Angelina Jolie, enquanto Aurora, a Bela Adormecida, é encarnada por Elle Fanning.

Veja o trailer do filme: