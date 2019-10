Com convidados renomados, Tattoo Week 2019 recebe 3200 tatuadores

A Tattoo Week 2019 é a nona edição da feira e já tem na programação atividades com 3200 tatuadores convidados do mundo todo. Os destaques são os profissionais Stefano Alcantara, do Chile e Big Meas, dos Estados Unidos.

Leia mais:

Hospital italiano faz primeiro transplante de vértebra na história

Festival de pavê promete ‘adoçar’ São Paulo com sobremesas, feira de variedades e leitura de tarot

Alcantara é especialista na arte realista em preto e branco. A fila de espera para tatuar com ele em todos os seus quatro estúdios é de dois anos. Um dos desenhos mais famosos do artista é um retrato do skatista Tony Hawk.

Reprodução/Instagram/Stefano Alcantara

Já Big Meas é especialista em caligrafia. Ele vai participar de um workshop no dia 25 de outubro, o primeiro do evento.

A 9ª Tattto Week acontece entre 25 e 27 de outubro no São Paulo Expo.

Serviço

Data: 25, 26 e 27 de outubro 2019 (sexta, sábado e domingo)

Local: São Paulo Expo

Endereço: 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda

Ingressos: R$ 60,00 e a meia ou entrada social R$ 30,00 com a doação de 1 kg de alimento não perecível doado para a Casa de David

Compra: Disponível no site do evento