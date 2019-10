Novas temporadas das séries do ‘Arrowverse’ estreiam neste domingo no Brasil

A Warner Channel divulgou as datas de estreia no Brasil das novas temporadas do Arrowverse. Flash volta em sua sexta temporada no dia 20 de outubro, às 22h25. Logo na sequência, às 0h00, Supergirl estreia sua quinta temporada. Já no dia 27 de outubro, às 23h15, é a vez da temporada final de Arrow.

O canal também divulgou as sinopses das novas temporadas. Em Flash, veremos o que acontecerá com o desaparecimento iminente de herói e o adiantamento da crise que levaria à colisão de realidades dos diferentes mundos.

Já a quinta temporada de Supergirl mostrará uma nova versão de Lena Luthor, mais próxima das raízes de sua família. Também será hora de descobrir a verdade por trás de Leviatã, um movimento secreto que parece ter saído dos planos de Lex e que está chegando irremediavelmente.

Por fim, Arrow, em sua oitava temporada que conta com dez episódios, elucidará o destino do juiz após a aceitação da proposta do Monitor, além das novas ações dos filhos dos vigilantes no futuro. Nesta parte da história, um novo personagem será adicionado: John Diggle Jr, também conhecido como J.J., e sua personificação estará nas mãos de Charlie Barnett (Bonecas Russas).