Com 'espaço imersivo', MIS receberá exposição sobre Da Vinci

Com investimento de R$8,5 milhões, o MIS Experience, novo espaço voltado para experiências interativas em São Paulo, receberá uma exposição sobre o gênio renascentista Leonardo Da Vinci (1452-1519), entre os dias 2 de novembro e 1º de março de 2020. A mostra "Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio", inédita no Brasil, possibilitará ao visitante fazer uma imersão na vida e no legado do artista italiano. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (14) pelo governador de São Paulo, João Doria, responsável por anunciar a criação da nova área cultural. A exposição contará com 18 áreas temáticas que vão narrar a trajetória de Da Vinci, além de disponibilizarem réplicas de máquinas desenhadas pelo artista. Os visitantes poderão usufruir de uma experiência multissensorial com animações gráficas em alta definição, combinadas a conteúdo multimídia e narrativa em áudio. A expectativa é fazer com que as pessoas tenham uma vivência divertida, educativa e esclarecedora. Além disso, o público poderá ver, pela primeira vez, algumas das principais realizações feitas por Da Vinci, que criou as bases para invenções da sociedade moderna, como o helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta.

Criada em parceria com o Museo Leonardo Da Vinci, em Roma, a mostra, que conta com a colaboração de especialistas e historiadores da Itália e da França, foi concebida pela Grand Exhibitions, empresa sediada em Melbourne, na Austrália. Com patrocínio de Bradesco, Cielo, Fiat, Pirelli, Sabesp e Vale, "Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio" ainda terá o espaço "Segredos de Mona Lisa", uma análise intensa sobre a pintura mais famosa do mundo, realizada pelo pesquisador Pascal Cotte, no Museu do Louvre. Considerado uma das figuras mais icônicas da humanidade, Da Vince está sob os holofotes em 2019, ano em que é celebrado os 500 anos de sua morte. Seu fascínio e mistério, traduzidos em belas obras de arte, podem ser visitados em exposições nas diversas cidades que ficaram marcadas pela genialidade do artista.

Mis Experience – O MIS é uma instituição cultural do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa e gerida pela organização social Paço das Artes.

Com investimento de R$8,5 milhões, sendo 100% do setor privado, a nova área expositiva terá 1,7 mil metros quadrados e outros 800 m² de espaço de projeção. "O MIS Experience é um novo espaço, numa nova área, junto da TV Cultura, fruto de uma ação cooperada com a Rádio e TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta", explicou Dória.

Serviço – MIS Experience Data: 2 de novembro 2019 a 1º de março de 2020 Endereço: Rua Vladmir Herzog, 75 Horário: De terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

Valor: R$ 40,00 (sábados, domingos e feriados) e R$ 30,00 (de quarta-feira a sexta-feira). Meia entrada para estudantes e acima de 60 anos. Entrada gratuita às terças-feiras.