Buteco do Gusttavo Lima terá 12 horas de shows e área open bar

Sucesso absoluto na contagem regressiva para a estreia do Buteco do Gusttavo Lima, na Arena Anhembi, em São Paulo, neste domingo (20). O evento chega pela primeira vez na capital paulista com sucesso de público e área open bar.

Mais de 90% dos ingressos já foram vendidos e o setor com bebidas à vontade está esgotado. A organização espera reunir cerca 30 mil pessoas que irão prestigiar shows de Raça Negra, Matheus & Kauan, Dennis DJ e do embaixador Gusttavo Lima.

O público de São Paulo pode ainda se preparar para 12 horas de apresentações (o evento abre as portas ao meio-dia e tem previsão de término para meia-noite).

"A turnê [Buteco] já existia, mas em 2018 vimos que era a hora de expandir o evento e trazer apresentações de outros artistas. O formato deu certo e hoje é uma realidade, com uma repercussão incrível e fazendo um grande sucesso onde passa", conta o sertanejo.

Fazendo jus ao nome da turnê, Gusttavo Lima incluiu no repertório músicas que marcaram o início de sua carreira em barzinhos, lembrando interpretações de sucessos de artistas consagrados e hits de composição própria mais antigos.

Além de São Paulo, a turnê Buteco já passou por vários estados como Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pará, além do Distrito Federal. A agenda ainda contempla apresentações em breve em Minas Gerais e Paraná.