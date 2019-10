Veja os eventos gratuitos em São Paulo deste fim de semana

Teatro

Começa no sábado (19) a primeira edição do Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo, que leva em seu nome uma homenagem a atriz Ruth de Souza, falecida em julho deste ano, aos 98 anos.

O evento terá companhias, grupos, coletivos, artistas e pesquisadores promovendo encontros em relação à cena teatral negra. Ao todo serão mais de 20 atrações entre espetáculos de teatro, leituras encenadas e dramática, performances, contação de histórias, intervenções artísticas, shows, giras de conversa e quilombo artístico.

Uma das atrações da abertura é a peça “Eu e Ela: Visita a Carolina Maria de Jesus”, às 16h.

No Sesc Interlagos (av. Manuel Alves Soares, 1.100; tel.: 5662-9500). De sábado (19) a 3/11. Veja a programação completa no site sescsp.org.br.

Concerto

Sob regência de Roberto Minczuk, a Orquestra Sinfônica Municipal vai apresentar no repertório “Concerto para Piano, Op. 27”, de Mozart; da abertura da ópera “Russlan e Ludmilla”, de Mikhail Glinka; e da “Sinfonia Nº 5”, de Tchaikovsky.

No Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera; tel.: 3629-1075). Domingo (20), às 16h.

Mostra

A Cooperifa é um importante movimento cultural que realiza atividades poéticas semanais no bar do Zé Batidão, na Chácara Santa, zona sul da cidade.

Neste mês, o evento chega aos 18 anos e também marca a 12a edição da Mostra da Cooperifa, que vai ocupar diversos pontos da cidade com teatro, música, saraus, debate, cinema e muito mais. A abertura fica com o show de Maria Gadú no sábado (19), às 20h.

No Sesc Campo Limpo (r. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120). Toda a programação está disponível no site cooperifa.com.br.

Música

Ivan Lins

Aproveite a Paulista Aberta, no domingo (20), e às 16h assista a um show gratuito de Ivan Lins. O músico deve apresentar uma seleção de seu vários sucessos, entre eles “Madalena”, “Começar de Novo” e “Vitoriosa”.

No Centro Cultural Fiesp (av. Paulista, 1.313, Cerqueira César).

Quabales

Multi-instrumentista do grupo Stomp, o baiano Marivaldo dos Santos apresenta o grupo musical Quabales, braço artístico de projeto social que mantém na Bahia. O show “Essa é a Bahia” traz o nome de seu próximo disco, que será lançado no ano que vem.

Na Casa Natura Musical (r. Arthur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Nesta sexta-feira (18), às 21h30.

6º Prêmio Grão de Música

A premiação faz uma amostragem da música do Brasil, premiando os artistas pelo conjunto da obra, não por lançamentos. Entre os 15 selecionados deste ano, estão Rolando Boldrin, Alessandra Leão e Josyara. Geovana, Márcia Tauil e Mateus Sartori, também premiados, farão shows no evento.

No Centro Cultural Olido (av. São João, 473, Centro; tel.: 2899-7370). Sábado (19), às 18h.

Artes gráficas

Acontece sábado (19) e domingo (20) a quarta edição da feira, um espaço aos quadrinhos, publicações e autores do campo gráfico-visual. Serão 90 expositores, além de uma programação de oficinas, palestras e performances.

A programação completa pode ser vista no mis-sp.org.br.

No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Sábado (19) e domingo (20), a partir das 12h.