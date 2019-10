Metro Indica: Com peças e espetáculos, várias atrações culturais chegam a São Paulo

O fim de semana em São Paulo está recheado de atrações culturais, que vão de apresentações teatrais à espetáculos de dança. Confira:

Música

Duda Beat e Afrocidade

A cantora pernambucana se apresenta na mesma noite que a potente banda baiana, embalada por discotecagem. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda; tel.: 3862-8279). Nesta sexta-feira (18), a partir das 22h. R$ 60 a 90.

Game Sinfônica

O espetáculo mistura o estilo clássico da orquestra com as trilhas de jogos aclamados pelo público. No Allianz Parque Hall (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca; tel.: 4003-1212). Sábado (19), 21h. De R$ 42,50 a 210.

Para Darcy Ribeiro

Fabiana Cozza, Renato Braz e Liliana Herrero homenageiam em show o importante antropólogo brasileiro. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195; tel.: 3095-9400). Domingo (20), 18h. R$ 12 a 40.

Teatro

Pandora

A peça narra o reencontro de duas irmãs após a morte da mãe, revelando-se tensão. No Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel.: 4003-1212). Sex. e sáb., 19h; dom. e seg., 20h. R$ 20 a 40. Estreia nesta sexta-feira (18). Até 10/11.

Marlene Dietrich – As Pernas do Século

O espetáculo é biográfico, sobre a atriz e cantora alemã. No Teatro J. Safra (r. Josef Kryss, 318, Barra Funda; tel.: 3611-3042). Sex., 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30 a 80. Estreia nesta sexta-feira (18). Até 3/11.

Reflexo Guimarães

Um homem fica horrorizado com sua imagem no espelho. Ao lado de outro, cria diferentes histórias para sua existência. No Instituto Cultural Capobianco (r. Álvaro de Carvalho, 97, Centro; tel.: 3237-1187). Qui. a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 10 a 20. Estreia nesta sexta-feira (18). Até 15/12.

Cinema

A Montanha Sagrada

A edição de outubro do Cinematographo vai ao mundo fantástico do diretor chileno Alejandro Jodorowsky e exibe o filme sonorizado ao vivo pelo projeto musical O Campo e a Cidade. No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Domingo (20), 15h. R$ 10 a 20.

Dança

¡D-eia

O espetáculo investiga as tensões entre o corpo feminino, o tempo e a mídia; sua representação social; e suas múltiplas identidades. No Galpão dos Folias (r. Ana Cintra, 213, Santa Cecília; tel.: 3361-2223). Sex. e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 10 a 20. Estreia nesta sexta-feira (18). Até dia 27.

TV

Ele Era Assim

Documentário mostra a influência de Ary Barroso, além de revelar a intimidade de sua rotina, a relação com família e amigos, mas principalmente os bastidores. No Music Box Brasil. Sábado (19), 18h45.